شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أهم مزايا استخدام الغاز الطبيعى كوقـود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي ومنها استخدامه كوقود للسيارات من خلال خطة للانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والتي ساهمت في زيادة كبيرة فى إعداد المحطات والتى تخدم عدد كبير من السيارات التى تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية.

وتتضمن أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات الأتى:

1-نظيف.

2- يحافظ على البيئة.

3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5- آمن.

6-احتمالية الاشتعال ضئيلة

7-منظومة للأمان.

8-متوافر.

9- اقتصادى.