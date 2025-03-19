شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيج» تتحول للخسارة بـ16.48 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) للخسارة في عام 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 16.48 مليون ريال، مقابل أرباح بـ63.40 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح خلال العام السابق إلى انخفاض ايراد التأمين ونتائج خدمات التأمين وتحقيق صافي خسائر في نتائج التأمين بسبب زيادة المخصصات الفنية.
وتضمنت الأسباب: زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح خلال العام السابق إلى انخفاض ايراد التأمين ونتائج خدمات التأمين وتحقيق صافي خسائر في نتائج التأمين بسبب زيادة المخصصات الفنية.
وتضمنت الأسباب: زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .