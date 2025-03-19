الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-3-2025 فى البنوك المصرية

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تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-3-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى  بدايه التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء 19-3-2025 ، فى البنك المركزي 50.41 جنيه للشراء ،و 50.54 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى

50.42 جنيه للشراء.
50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.42 جنيه للشراء.
50.52 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.42 جنيه للشراء
50.52 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
50.42 جنيه للشراء.
50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.42 جنيه للشراء
50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.48  جنيه للشراء

50.58 جنيه للبيع

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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