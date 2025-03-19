شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 14.7 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الرابع عام 2024، مما انعكس على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر.

ووفق التقرير، جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الرابع عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 36.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.3 مليون مستفيد، مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الرابع عام 2023 والذي يلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 29.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.4 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 57.5%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 61.8%.

وجاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الرابع عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 14.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 690.1 ألف مستفيد، مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الرابع عام 2023 والذي يلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 10.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 658.6 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعى المركز الثاني بنسبة 23.2%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 18.6%.

وحل النشاط الخدمى بالترتيب الثالث في نهاية الربع الرابع عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 8.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 513.6 ألف مستفيد، مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الرابع عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 7 مليارات جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 539 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثالث بنسبة 13.4%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 13.9%.

وجاء النشاط الإنتاجي والحرفى بالترتيب الرابع في نهاية الربع الرابع عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 3.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 212.8 ألف مستفيد، مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الرابع عام 2023 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 3.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 240.7 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الرابع بنسبة 5.9%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 5.7%.