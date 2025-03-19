شكرا لقرائتكم خبر عن توفير خامات ومدخلات الإنتاج محليا.. كيف تدعم مشروعات البتروكيماويات القطاع الصناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينفذ قطاع البترول حاليا حزمة من المشروعات الاستراتيجية في مجال تصنيع البتروكيماويات، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي وتسهم بأثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الذى أوضح أن هذه المشروعات تساهم في توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع مئات المنتجات النهائية التي يعتمد عليها المواطن، كما تدعم القطاع الصناعي عبر توفير خامات ومدخلات الإنتاج محليا وتوطين صناعتها في مصر، مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد ويخفف الأعباء المالية على الدولة.

والمشروعات القائمة والجديدة في هذا مجال البتروكيماويات، لها من مردود اقتصادي وبيئي كبير، سواء من خلال خفض فاتورة الاستيراد أو توفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، تماشيا مع جهود الدولة لخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، كما أن مشروعات قطاع البتروكيماويات صديقة للبيئة وتعطي الاولوية للاستدامة البيئية وإنها استثمرت بقوة ولا تزال في تطبيق احدث النظم والممارسات البيئية وفق اطار من التعاون مع وزارة البيئة واجهزتها المعنية،و مراعاة البعد البيئي يعتبر من اهم ادوات اتاحة التمويل وجذب الاستثمار.

ويتضمن موقف خطة تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات حيث انه جار العمل علي تنفيذ عشرة مشروعات كبري جديدة تضيف طاقات انتاجية بواقع 7 ملايين طن سنويا، و20 منتج صناعي جديد لأول مرة فى السوق المحلي بدلا من استيرادها بعائدات تفوق 8 مليارات دولار، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات توسعة وزيادة الطاقة الانتاجية للمجمعات الصناعية القائمة مثل مجمع موبكو وإيلاب والبتروكيماويات المصرية بالاسكندريةو قطاع البتروكيماويات البالغ اجمالي طاقته الانتاجية نحو 4.5 ملايين طن سنويا ساهم بنسبة 3% في الناتج القومي خلال 2024، ومن المتوقع ارتفاع هذه المساهمة إلى 7.5% بحلول 2030 بفعل المشروعات الجديدة المشار اليها ، كما يوفر منتجات للسوق المحلى بالاضافة إلى تصدير منتجات بتروكيماوية مصرية لاسواق اكثر من 50 دولة في عام 2024.



وتمتلك مصر القدرة والمقومات اللازمة لتصبح مركزا إقليميا لوقود الطائرات المستدام SAF الذى بدأت الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة للوزارة في تنفيذ أول مشروع لإنتاجه في مصر، موضحاً أن هذا الهدف يتطلب تكاملا وتعاونا فعالًا بين الوزارة ووزارات الحكومة المعنية وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عمل في هذا الصدد.

وتتضمن المشروعات الجديدة تنفيذا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات البتروكيماويات، فإن مشروع السويس لمشتقات الميثانول الجاري تنفيذه سيدخل مرحلة الانتاج نهاية العام الحالي لتوفير مواد عالية القيمة تدخل فى صناعة الاثاث والالواح الخشبية بالاضافة الي الخرسانة الجاهزة والعزل الحراري، كما تعمل علي مشروع سلاسل الامداد بالاسكندرية كمشروع استراتيجي بالغ الاهمية من 3 مراحل يهدف لإمداد مصانع البتروكيماويات المعتمدة علي غاز الإيثان باحتياجاتها اللازمة للعمل بكفاءة تشغيلية تصل الي 100% و دعم التوسعات المستقبلية، وبالنسبة لمجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزمع اقامته بطاقة 4 ملايين طن فلقد تم انجاز الدراسات اللازمة واننا بصدد توقيع عقد التصميمات الهندسية الأولية.

وفي اطار المحور الثالث من استراتيجية الوزارة يجري تنفيذ مشروعات لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، اذ تعمل الشركة على مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة 45 ألف طن سنويا وهو من المشروعات بالغة الاهمية ايضا في صناعة الواح الطاقة الشمسية وتم توقيع عقد المقاول العام لمرحلته الاولي، إلى جانب مشروع المصرية للصودا آش، الذي يستهدف بإنتاجه البالغ 600 الف طن قابلة للتوسع تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الأساسية للصناعات الزجاجية والمنظفات، ومشروع انتاج سيانيد الصوديوم لأول مرة في مصر في شركة سيدبك بالاسكندرية بإستثمارات مصرية نمساوية تشيكية، وهي من المنتجات التي يحتاج السوق لتصنيعها محليا لأهميتها في صناعات متعددة كالتعدين وغيرها.

كما تضع الشركة القابضة للبتروكيماويات الطاقة النظيفة والوقود الاخضر على رأس أولوياتها في اطار المحور الرابع من استراتيجية الوزارة، اذ يجري تنفيذ عدة مشروعات لدعم الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات وفي مقدمتها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) بطاقة 120 ألف طن سنويا، عبر المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستعمل، وهو ما يسهم في تلبية الطلب العالمى على الوقود النظيف في قطاع الطيران، مستعرضا في هذا الاطار ملامح استراتيجية اولية مقترحة لتحويل مصر لمركز إقليمي لوقود الطائرات المستدام في ضوء توافر مقومات انتاجه المتعددة من الزيوت المستعملة والمخلفات والموقع الجغرافي كحلقة وصل بين افريقيا واوروبا والشرق الأوسط، والعنصر البشري المدرب.

كما تعمل علي مشروع الإيثانول الحيوي اعتمادا علي المولاس كمادة خام ويدخل كمادة للخلط مع البنزين لخفض الإنبعاثات الكربونية وتم توقيع عقد المقاول العام وتوفير التمويل اللازم لتنفيذه، بالإضافة إلى مشروع دمياط للأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنويا، مستفيدا من البنية التحتية لمجمع موبكو وتستخدم كوقود اخضر للسفن، ومشروع شمال أبو قير لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الخضراء.

وتنفيذا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة لخفض الإنبعاثات اشار الي اهمية مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز الذي يعمل تجريبيا وسيدخل الانتاج التجاري في غضون عدة اشهر، ويعتبر اهم مشروع من حيث كمية الانبعاثات الكربونية التي سيسهم في تخفيضها بواقع 360 الف طن سنويا، كما لفت الي نجاح جهود خفض البصمة الكربونية في مشروعي موبكو وايلاب عن المتوسط العالمي.

وتتضمن مشروعات التطوير وزيادة الطاقة الانتاجية بمجمع موبكو وخاصة مشروعي رفع الطاقة الإنتاجية من الاسمدة وازالة ثاني اكسيد الكربون واستخدامه الذى ينتهي العام القادم بالاضافة الي مشروع ad ablue الذي بدأ انتاج مادة صديقة للبيئة لتخفيض انبعاثات محركات شاحنات النقل الثقيل واستهداف اقامة خط انتاج ثان بمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية للوفاء بالطلب المحلي المتزايد من مادة PVC المستخدمة في الصناعات البلاستيكية وكابلات الكهرباء وغيرها، وتقدم تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية بمجمع ايلاب بالاسكندرية بعد نجاح تنفيذ مشروع تحويل المنتج الثانوي لمنتج نهائي وزيادة العائد الاقتصادى.