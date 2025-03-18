شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الأدوية والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وقفزت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، 0.4%، 0.2%، على التوالي، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.2%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.3 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.48%، والعرب على 5.81%، واستحوذت المؤسسات على 20.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 264.7 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 98.7 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 106.2 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، 118.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 31608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10992 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة.