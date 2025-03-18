شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم غدا بشأن سعر الفائدة على الدولار.. تعرف على القرار المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

يصدر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - غداً الأربعاء، قراره الخاص بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

ويتراوح نطاق الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 4.25% و4.5%.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم البنك المركزى الأمريكى على تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%، خاصة مع حالة عدم اليقين بشأن تأثير قرارات الرسوم الجمركية على مستويات التضخم.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز مخاوف أزمة الرسوم الجمركية من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 3030 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3100 دولار للأوقية.