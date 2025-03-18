شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 13 مليار ريال.. 193 مليون عملية نقاط بيع بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

نقاط بيع الأطعمة والمشروبات

نقاط البيع الأسبوعية

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 09 - 15 مارس 2025م, 193.126.000 عملية، بقيمة 13.623.620.000 ريال، مقابل 13.096.977.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 9.811.000 بقيمة 1.507.834.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.628.000 بقيمة 307.944.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 98.000 بقيمة 140.655.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.119.000 بقيمة 150.523.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.089.000 بقيمة 865.804.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.690.000 بقيمة 837.288.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.442.000 بقيمة 320.680.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الفنادق 649.000 بقيمة 352.694.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 834.000 بقيمة 54.897.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 300.000 بقيمة 419.215.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.502.000 بقيمة 1.667.143.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.324.000 بقيمة 261.965.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 41.307.000 بقيمة 1448.386.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 47.029.000 بقيمة 1.926.115.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.743.000 بقيمة 114.644.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.086.000 بقيمة 889.271.000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 37.475.000 بقيمة 2.358.562.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 60.658.000 بقيمة 4.726.182.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 9.604.000 بقيمة 818.480.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.149.000 بقيمة 557.566.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.107.000 بقيمة 246.872.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.123.000 بقيمة 196.273.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.495.000 بقيمة 142.821.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.246.000 بقيمة 326.912.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.878.000 بقيمة 384.151.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.854.000 بقيمة 684.864.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 23.933.000 بقيمة 1.982.607.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 65.078.000 بقيمة 3.556.895.000 ريال.