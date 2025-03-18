شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح مارس بـ2.640 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

صكوك حكومة المملكة

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.640 مليار ريال سعودي.وبحسب البيان الصادر من المركز قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 364 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.وبلغت الشريحة الثانية 316 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.460 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.وبلغت الشريحة الرابعة 500 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.