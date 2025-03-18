شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يضخ 11.9 مليار جنيه لدعم فى محافظات شمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظات الصعيد وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والبشرية التى يتمتع بها صعيد مصر لتحسين المستويات الاقتصادية للمواطنين وزيادة مساهمتهم فى التنمية الاقتصادية الشاملة.

جاءت تصريحات رحمى بمناسبة احتفال محافظات شمال الصعيد والتى تشمل المنيا والفيوم وبنى سويف بأعيادها القومية خلال شهر مارس الجارى وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمحافظات لتقديم التمويل والدعم الفنى والمساعدة للمواطنين خاصة الشباب لتسهيل إجراءات إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة مضيفا أن الجهاز حقق إنجازات ملموسة فى هذه المحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024، حيث ضخ إجمالى تمويلات بلغت 11.9 مليار جنيه تم توجيهم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية واوضح رحمى أن هذه المشروعات وفرت 826.3 ألف فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات بالإضافة إلى الملايين من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مما كان له بالغ الأثر فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مستدامة وأضاف رحمى أن محافظة المنيا استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل من بين محافظات شمال الصعيد.



وأفاد رحمى، أن جهاز تنمية المشروعات نجح على مدار 10 سنوات فى تخصيص تمويلات من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات فى مجال البنية الأساسية بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم مما ساهم فى توفير 7.9 مليون يومية عمل مشيرا إلى أنه يتم تحديد تلك المشروعات بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات كما يتم الاعتماد فى تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.



وتابع رحمى أنه فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشباك الواحد بهذه المحافظات فقد تم إصدار حوالى 21 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمى كما تم إصدار ما يزيد على 15 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020.



وأوضح رحمى أن إنجازات جهاز تنمية المشروعات بمحافظات شمال الصعيد تعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين رواد الاعمال من الشباب والمرأة مؤكدا على استمرار الجهاز فى تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة.