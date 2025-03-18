شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 11792 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.9 مليار ريال.

وبحسب تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 261 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.66 تريليون ريال. انخفاض اسهم 192 شركة انخفضت أسهم 192 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 252 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الدواء، وسدافكو، وولاء، وبدجت السعودية، والغاز، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وبنان، وعناية، ومجموعة صافولا، ونايس ون، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.02%، عند 30718 نقطة، وبتداولات بلغت، 38.9 مليون ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.12 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.9 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 54 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 19، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.