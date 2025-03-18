شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-3-2025 امام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025 فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.42 جنيه للشراء و50.52 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.42 جنيه 50.52 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.42 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.42 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.42 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.42 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.42 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.