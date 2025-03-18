شكرا لقرائتكم خبر عن هيلتون العالمية تعين أليساندرو ريدايلي نائبًا لرئيس العمليات بشمال إفريقيا وبلاد الشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة "هيلتون" العالمية، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT) اليوم عن تعيين أليساندرو ريدايلي في منصب نائب رئيس العمليات في شمال إفريقيا وبلاد الشام، حيث سيتخذ من مكتب هيلتون في العاصمة المصرية القاهرة مقراً له.

وفي منصبه الجديد، سيتولى ريدايلي قيادة محفظة هيلتون المتنامية في شمال إفريقيا وبلاد الشام، حيث سيشرف على العمليات التشغيلية لـ 35 فندقاً تضم سبع علامات تجارية رائدة تابعة لهيلتون. كما سيعمل على دعم التوسع المستقبلي للشركة، مع ما يقرب من 50 فندقاً إضافياً قيد التخطيط للافتتاح خلال السنوات القادمة. ويشكل تعيينه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور هيلتون في الأسواق الرئيسية من خلال منصب قيادي مخصص لهذه الأسواق الحيوية.

وفي تعليق على هذا التعيين، قال جاي هاتشينسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هيلتون: "مع استمرارنا في توسيع وجودنا في المنطقة، تبقى القيادة القوية والغنية بالخبرات عنصراً أساسياً في تقديم تجارب راقية ومميزة لضيوفنا وتعزيز النجاح المستدام، إذ يتمتع أليساندرو بخبرة واسعة وفهم عميق للمنطقة، ما يجعله إضافة قيّمة لفريقنا التنفيذي. ونحن على ثقة بأن قيادته ستسهم في تعزيز عملياتنا ودعم النمو المطرد لهيلتون في شمال إفريقيا وبلاد الشام."

يحفل سجل ريدايلي بخبرات تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الضيافة، تولى خلالها مناصب قيادية بارزة في أسواق مختلفة عبر أوروبا والشرق الأوسط. وقبل تعيينه في منصبه الحالي، شغل مؤخراً منصب المدير العام لفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، الذي يُعد من أبرز الوجهات الفندقية الفاخرة في العاصمة الإماراتية

من جانبه، قال أليساندرو ريدايلي، نائب رئيس العمليات، شمال إفريقيا وبلاد الشام: "يسعدني أن أتولى هذا المنصب في مرحلة مليئة بالفرص والتطورات لهيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويسرني الآن، بعد أن بدأت رحلتي المهنية مع هيلتون في فرنسا، وأمضيت أكثر من سبع سنوات مع هذه العلامة التجارية الرائدة في عالم الضيافة، قيادة العمليات في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وأتطلع إلى التعاون مع فرقنا المتميزة في شمال إفريقيا وبلاد الشام، والاستفادة من الأسس القوية التي أرستها هيلتون، وتعزيز التميز التشغيلي، والمضي قدماً في تقديم تجارب ضيافة فريدة لضيوفنا".

أعلنت هيلتون مؤخرًاً عن خططها لتوسيع محفظتها في مصر بثلاثة أضعاف.