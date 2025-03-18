شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بمياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور ممثلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بمسئولي الشركة، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الشركة في مجال الصناعة وملف تأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بجانب التعاون فيما يخص ورش الصيانة وإعادة تدوير كافة المهمات واستخدامها مرة أخرى.

وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة هائلة للشركة للعمل بقوة في هذا المجال.

واستعرض ممثلو الشركة خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات التي تعمل عليها في مصر بعدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات.

كما استعرض الاجتماع إمكانيات الشركة للعمل على التصنيع والعمل على توطين صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر، كما ناقش الاجتماع سبل التعاون بشأن إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP) .

وفي هذا الصدد، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص فيما يخص عددا من مشروعاتها، مشيرًا إلى توجه الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات.