شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “سال” و “صلة” توقّعان اتفاقية بـ 4 مليارات ريال لإنشاء منطقة لوجستية شمال مدينة الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت شركة “سال” للخدمات اللوجستية وشركة “صِلة”، في مدينة الرياض، اتفاقية لإطلاق منطقة سال اللوجستية على مساحة تزيد على 1.5 مليون متر مربع ضمن مشروع “فالكون سيتي” شمال الرياض، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية ودعم القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وشهد توقيع الاتفاقية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.

ويُعزز مشروع فالكون سيتي الذي وقّع اتفاقيته الرئيس التنفيذي لشركة “سال” عمر بن طلال حريري والعضو المنتدب لشركة “صِلة” الدكتور راكان الحارثي، من جاذبية منطقة ملهم شمال الرياض، التي تحتضن مقر نادي الصقور السعودي، ويُعد واحدًا من أبرز المعالم الثقافية والتراثية في المنطقة، وأسهم من خلال برامجه وأنشطته وفعالياته المحلية والدولية، في دعم الحراك السياحي والثقافي، بما يُعزز من التكامل بين المشروعات الاقتصادية والأنشطة التراثية، واستقطاب الزوار والمستثمرين، ورسّخ مكانة المنطقة وجهةً متكاملةً تجمع بين الاقتصاد الحديث والحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة “سال”، أن إطلاق المنطقة اللوجستية الجديدة، إضافةً كبيرة لإمكانات الشركة, بحكم موقع المنطقة الإستراتيجي بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وكذلك الطرق الرئيسية والخطوط الحديدية التي تربط بين مختلف مناطق المملكة، مما يُعزز من مكانتها مركزًا متكاملًا لعمليات الشحن والتوزيع، وبما يُسهم في دعم الدور الريادي للمملكة محورًا رئيسيًا لحركة البضائع في المنطقة والعالم.

وأوضح أن هذا الاستثمار المُقدر بـ 4 مليارات ريال لتطوير منطقة لوجستية نموذجية, يأتي في إطار تطبيق الخطة الإستراتيجية لشركة سال التي تهدف لتعزيز مكانتها رائدًا لوجستيًا وطنيًا بأعلى المعايير العالمية، عبر توفير مستودعات الفئة A ذات الجودة العالية ومساحات للتخزين تفي بكافة المتطلبات، مع الحرص على الابتكار في الخدمات والمرافق المتطورة المزودة بأنظمة الأمان والتحكم في المُناخ واستخدامات الطاقة، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية وإضافة قيمة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يُسهم في دعم الازدهار الاقتصادي بالمملكة.

من جانبه أشار العضو المنتدب لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية بالمملكة، موضحًا أن “فالكون سيتي” أكبر من فكرة كونه مشروعًا تطويريًا، بل يُعد وجهة اقتصادية متكاملة تستهدف تقديم بيئة أعمال حديثة تدعم مختلف القطاعات”، لافتًا إلى أن الشراكة مع “سال” للخدمات اللوجستية، ستُسهم في توفير مرافق حديثة تلبي احتياجات الشركات المحلية والدولية، وتعزز من تدفق الأعمال والاستثمارات.

وتعد منطقة سال اللوجستية عنصرًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتهدف إلى رفع كفاءة سلاسل التوريد وتقليل التكاليف التشغيلية، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في الخدمات اللوجستية بالمملكة، فضلًا عن تحسين تنافسية القطاع اللوجستي من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة وفق المعايير الدولية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر أيجاد فرص استثمارية وتوفير وظائف جديدة في القطاع.

ويُمثل مشروع “فالكون سيتي” نموذجًا متطورًا لمفهوم المدن المتكاملة، ويمتد على مساحة 14.4 مليون متر مربع في منطقة ملهم شمال مدينة الرياض، ويتمتع بموقع إستراتيجي يسهل الوصول إليه

ويضم المشروع مجموعة من المرافق الحيوية تشمل: مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات, ومنطقة لوجستية متطورة تستقطب كبرى الشركات العالمية، ومدرج طيران ومنطقة لصيانة الطائرات، مما يعزز كفاءة النقل والشحن الجوي، إضافة إلى مناطق اقتصادية وتجارية وسكنية وفندقية وترفيهية, وأوتلت مول, لتلبية تطلعات مستثمري وسكان وزوار المشروع.

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