شكرا لقرائتكم خبر عن «معدنية»: إعادة تشغيل مصنع سحب الأسلاك في الجبيل الصناعية بعد حريق محدود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أنه لم يعد هناك أي تأثير سلبي على الإنتاج المستهدف. ويعود سبب تأخر إصلاح القسم عن الموعد المتوقع إلى تأخر المقاول في توفير المواد، وتطبيق اشتراطات سلامة مستحدثة صادرة من قبل الهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضحت أن التكاليف المرتبطة بالحدث: تكلفة تغيير وتجديد الأدوات والآلات المتأثرة بالحريق حوالي 2.5 مليون ريال والتي تم تغطيتها من التأمين.

وكان الضرر جزئيا في قسم التنظيف الكيميائي وكانت الخسائر ناتجة عن تأثر بعض آلالات التشغيل في القسم بالحريق، ولم تتوقف خطوط الإنتاج في الأقسام الأخرى نتيجة لعدم تأثرها بالحريق. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) آخر التطورات بخصوص الحريق المحدود الذي اندلع في أحد مصانعها (مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها) في مدينة الجبيل الصناعية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها أعادت تأهيل وتشغيل قسم التخليل (أولى مراحل الإنتاج) التابع لمصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها بمدينة الجبيل الصناعية بالكامل بعد استيفاء جميع المتطلبات مع شركة التأمين والجهات التنظيمية الأخرى.وأضافت أنه لم يعد هناك أي تأثير سلبي على الإنتاج المستهدف. ويعود سبب تأخر إصلاح القسم عن الموعد المتوقع إلى تأخر المقاول في توفير المواد، وتطبيق اشتراطات سلامة مستحدثة صادرة من قبل الهيئة الملكية بالجبيل.وأوضحت أن التكاليف المرتبطة بالحدث: تكلفة تغيير وتجديد الأدوات والآلات المتأثرة بالحريق حوالي 2.5 مليون ريال والتي تم تغطيتها من التأمين.وكان الضرر جزئيا في قسم التنظيف الكيميائي وكانت الخسائر ناتجة عن تأثر بعض آلالات التشغيل في القسم بالحريق، ولم تتوقف خطوط الإنتاج في الأقسام الأخرى نتيجة لعدم تأثرها بالحريق.