الاقتصاد

تراجع أرباح «الصقر للتأمين» إلى 31.8 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «الصقر للتأمين» إلى 31.8 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الصقر للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 24.7% إلى 31.8 مليون ريال، مقابل 42.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، جاء انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بشكل رئيسي بسبب تراجع حصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للعام الحالي بمقدار 10.7 مليون ريال.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض دخل الاستثمارات بمقدار 6.5 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 1.5 مليون ريال.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في الأرباح من خلال زيادة نتائج خدمات التأمين من عمليات الشركة بمقدار 9.6 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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