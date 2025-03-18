شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الصقر للتأمين» إلى 31.8 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض دخل الاستثمارات بمقدار 6.5 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 1.5 مليون ريال.

ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في الأرباح من خلال زيادة نتائج خدمات التأمين من عمليات الشركة بمقدار 9.6 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الصقر للتأمين التعاوني في عام 2024 بنسبة 24.7% إلى 31.8 مليون ريال، مقابل 42.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بشكل رئيسي بسبب تراجع حصة الفائض من محفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للعام الحالي بمقدار 10.7 مليون ريال.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض دخل الاستثمارات بمقدار 6.5 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 1.5 مليون ريال.ونوهت بتعويض هذا الانخفاض في الأرباح من خلال زيادة نتائج خدمات التأمين من عمليات الشركة بمقدار 9.6 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي.