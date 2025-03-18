شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح المركز الكندي الطبي إلى 10.26 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة وتتعلق في مشروع التحول الاستراتيجي، إذ وسّعت الشركة أنشطتها من قطاع النفط والغاز إلى مشاريع البنية التحتية، ومشاريع قطاع البتروكيماويات، والخدمات الطبية الجديدة، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية والاستثمارية، والتي تمثلت في:

أولاً: مشروع التحول الاستراتيجي:

أ‌. افتتاح فروع جديدة:

- فرع تبوك: لدعم مشاريع نيوم، حيث فازت الشركة بعقود تجاوزت 46 مليون ريال، وبدأ الأثر الإيجابي لهذا التوسع بالظهور من النصف الثاني من عام 2024، مع توقعات بظهور التأثير الإيجابي بشكل أكبر خلال النصف الأول من 2025.

- فرع الجبيل: تشكل منطقة الجبيل الصناعية، ورأس الخير، والخفجي، أحد أهم أهداف استراتيجية التوسع للشركة ومن المستهدفات التي تم العمل عليها خلال النصف الثاني من 2024، ومن المتوقع تحقيق الأهداف وانعكاس النتائج الإيجابية في النصف الأول من 2025.

- فرع الرياض: للاستفادة من الطفرة الاقتصادية والفرص الطبية الواعدة في مجال الفعاليات والنقل الإسعافي، حيث عقدت الشركة اتفاقيات مع جهات منظمة ومنصات إلكترونية لتحقيق الأهداف، مع توقع ظهور النتائج الإيجابية لهذا التوسع في النصف الأول من 2025.

ب‌. التوسع في الخدمات الطبية:

- وحدة الرعاية الطبية المنزلية، والتي بدأ تشغيلها في النصف الأول من 2024، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الأول من 2025.

- وحدة العلاج الطبيعي، والتي بدأ تشغيلها في النصف الأول من 2024، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الأول من 2025.

- خدمات الفعاليات : أبرمت الشركة اتفاقيات مع شركات متخصصة في تنظيم الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، بهدف توفير الخدمات الطبية الطارئة لضمان الاستجابة السريعة أثناء الفعاليات، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الأول من 2025.

- النقل الإسعافي: أبرمت الشركة اتفاقيات مع منصات الكترونية لقطاع النقل الإسعافي ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الثاني من 2025.

ج‌. استقطاب كفاءات جديدة

استقطبت الشركة عدد من الكفاءات المتميزة، وذلك لضمان الإدارة الفعالة للقطاعات الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل، والاستمرار في تطوير معايير الجودة إلى أعلى المستويات.

ثانياً: ارتفاع المصاريف التسويقية والبيعية:

والتي ارتفعت إلى 3.8 مليون ريال في 2024، مقارنة بـ 1.8 مليون ريال في 2023، نتيجة تعزيز التسويق للتوسعات والخدمات الجديدة، والتي يُتوقع أن تدعم النمو المالي المستقبلي.

وقرر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 3.850 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 77 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 5 هللات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5 %.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-13 الموافق 2025-05-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-27 الموافق 2025-05-25. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المركز الكندي الطبي في عام 2024 بنسبة 34.6% إلى 10.26 مليون ريال، مقابل 15.71 مليون ريال في 2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن رغم ارتفاع الإيرادات، إلا أن صافي الربح لعام 2024 شهد انخفاضاً مقارنة بعام 2023.ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة وتتعلق في مشروع التحول الاستراتيجي، إذ وسّعت الشركة أنشطتها من قطاع النفط والغاز إلى مشاريع البنية التحتية، ومشاريع قطاع البتروكيماويات، والخدمات الطبية الجديدة، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية والاستثمارية، والتي تمثلت في:أولاً: مشروع التحول الاستراتيجي:أ‌. افتتاح فروع جديدة:- فرع تبوك: لدعم مشاريع نيوم، حيث فازت الشركة بعقود تجاوزت 46 مليون ريال، وبدأ الأثر الإيجابي لهذا التوسع بالظهور من النصف الثاني من عام 2024، مع توقعات بظهور التأثير الإيجابي بشكل أكبر خلال النصف الأول من 2025.- فرع الجبيل: تشكل منطقة الجبيل الصناعية، ورأس الخير، والخفجي، أحد أهم أهداف استراتيجية التوسع للشركة ومن المستهدفات التي تم العمل عليها خلال النصف الثاني من 2024، ومن المتوقع تحقيق الأهداف وانعكاس النتائج الإيجابية في النصف الأول من 2025.- فرع الرياض: للاستفادة من الطفرة الاقتصادية والفرص الطبية الواعدة في مجال الفعاليات والنقل الإسعافي، حيث عقدت الشركة اتفاقيات مع جهات منظمة ومنصات إلكترونية لتحقيق الأهداف، مع توقع ظهور النتائج الإيجابية لهذا التوسع في النصف الأول من 2025.ب‌. التوسع في الخدمات الطبية:- وحدة الرعاية الطبية المنزلية، والتي بدأ تشغيلها في النصف الأول من 2024، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الأول من 2025.- وحدة العلاج الطبيعي، والتي بدأ تشغيلها في النصف الأول من 2024، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الأول من 2025.- خدمات الفعاليات : أبرمت الشركة اتفاقيات مع شركات متخصصة في تنظيم الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، بهدف توفير الخدمات الطبية الطارئة لضمان الاستجابة السريعة أثناء الفعاليات، ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الأول من 2025.- النقل الإسعافي: أبرمت الشركة اتفاقيات مع منصات الكترونية لقطاع النقل الإسعافي ومن المتوقع أن يظهر أثرها الإيجابي على الأداء المالي في النصف الثاني من 2025.ج‌. استقطاب كفاءات جديدةاستقطبت الشركة عدد من الكفاءات المتميزة، وذلك لضمان الإدارة الفعالة للقطاعات الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل، والاستمرار في تطوير معايير الجودة إلى أعلى المستويات.ثانياً: ارتفاع المصاريف التسويقية والبيعية:والتي ارتفعت إلى 3.8 مليون ريال في 2024، مقارنة بـ 1.8 مليون ريال في 2023، نتيجة تعزيز التسويق للتوسعات والخدمات الجديدة، والتي يُتوقع أن تدعم النمو المالي المستقبلي.وقرر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 3.850 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 77 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 5 هللات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5 %.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-13 الموافق 2025-05-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-27 الموافق 2025-05-25.