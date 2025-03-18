شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «دراية» ترتفع 34.6% إلى 443.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• الإيرادات: حققت الشركة زيادة ملموسة في الإيرادات بنسبة 40.6% لتصل إلى 876.7 مليون ريال للسنة المالية 2024 مدفوعة بأداءٍ قوي في كافة القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الوساطة المالية، وإدارة الأصول والثروات، إضافة إلى إيرادات العمولات الخاصة.

• المصروفات التشغيلية: ارتفعت بنسبة 39.6% لتبلغ 358.9 مليون ريال بما يتماشى مع التوسع في حجم الأعمال واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية.

وانعكس ذلك على زيادة التكاليف المرتبطة بتقنية المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، والأنشطة التسويقية، وغيرها من مبادرات تطوير الأعمال. ورغم ذلك، حافظت الشركة على هيكل تكلفة منضبط مع تحسن طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل، إذ انخفضت من 41.2% في عام 2023 إلى 40.9% في عام 2024.

• الربح التشغيلي: شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 41.3% ليصل إلى 517.7 مليون ريال، ما يعكس هامش ربح تشغيلي قوي بنسبة 59.1%.

• الحصة في شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة قدرها 72.0 مليون ريال، بزيادة قدرها 157.7% على أساس سنوي.

تتعلق هذه الخسارة بحصة الشركة في بنك D360 الرقمي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بنك D360 الرقمي قد بدأ عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، وتمكّن خلال هذه الفترة القصيرة من استقطاب أكثر من 800 ألف عميل اعتبارًا من منتصف مارس 2025. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة دراية المالية في عام 2024 بنسبة 34.6% إلى 443.9 مليون ريال، مقابل 329.7 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يرجع ارتفاع صافي الربح بصفة أساسية إلى التالي:• الإيرادات: حققت الشركة زيادة ملموسة في الإيرادات بنسبة 40.6% لتصل إلى 876.7 مليون ريال للسنة المالية 2024 مدفوعة بأداءٍ قوي في كافة القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الوساطة المالية، وإدارة الأصول والثروات، إضافة إلى إيرادات العمولات الخاصة.• المصروفات التشغيلية: ارتفعت بنسبة 39.6% لتبلغ 358.9 مليون ريال بما يتماشى مع التوسع في حجم الأعمال واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية.وانعكس ذلك على زيادة التكاليف المرتبطة بتقنية المعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، والأنشطة التسويقية، وغيرها من مبادرات تطوير الأعمال. ورغم ذلك، حافظت الشركة على هيكل تكلفة منضبط مع تحسن طفيف في نسبة التكلفة إلى الدخل، إذ انخفضت من 41.2% في عام 2023 إلى 40.9% في عام 2024.• الربح التشغيلي: شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 41.3% ليصل إلى 517.7 مليون ريال، ما يعكس هامش ربح تشغيلي قوي بنسبة 59.1%.• الحصة في شركة زميلة: سجلت الشركة خسارة قدرها 72.0 مليون ريال، بزيادة قدرها 157.7% على أساس سنوي.تتعلق هذه الخسارة بحصة الشركة في بنك D360 الرقمي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بنك D360 الرقمي قد بدأ عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، وتمكّن خلال هذه الفترة القصيرة من استقطاب أكثر من 800 ألف عميل اعتبارًا من منتصف مارس 2025.