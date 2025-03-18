شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بنان العقارية» إلى 35.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1- ارتفاع الإيرادات.

2- انخفاض تكاليف التمويل بقيمة 1.758 مليون ريال.

3- زيادة حصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة بقيمة 379.9 ألف ريال حيث حققت حصة قدرها 2.9 مليون مقارنة بـ2.52 مليون في عام 2023م.

4- احتساب مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 2.127 مليون ريال مقارنة بـ583 ألف ريال في عام 2023.

5- احتساب انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 3.51 مليون ريال مقارنة برد انخفاض في عام 2023م بقيمة 2.41 مليون ريال.

6-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة لزيادة تكلفة الاستشارات المهنية الخاصة بملف انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة بنان العقارية في عام 2024 بنسبة 23.9% إلى 35.6 مليون ريال، مقابل 28.7 مليون ريال في 2023.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن صافي الربح ارتفع نتيجة إلى:1- ارتفاع الإيرادات.2- انخفاض تكاليف التمويل بقيمة 1.758 مليون ريال.3- زيادة حصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة بقيمة 379.9 ألف ريال حيث حققت حصة قدرها 2.9 مليون مقارنة بـ2.52 مليون في عام 2023م.4- احتساب مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 2.127 مليون ريال مقارنة بـ583 ألف ريال في عام 2023.5- احتساب انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 3.51 مليون ريال مقارنة برد انخفاض في عام 2023م بقيمة 2.41 مليون ريال.6-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة لزيادة تكلفة الاستشارات المهنية الخاصة بملف انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي.