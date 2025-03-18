الاقتصاد

ارتفاع أرباح «بنان العقارية» إلى 35.6 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «بنان العقارية» إلى 35.6 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة بنان العقارية في عام 2024 بنسبة 23.9% إلى 35.6 مليون ريال، مقابل 28.7 مليون ريال في 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن صافي الربح ارتفع نتيجة إلى:
1- ارتفاع الإيرادات.
2- انخفاض تكاليف التمويل بقيمة 1.758 مليون ريال.
3- زيادة حصة الشركة في أرباح المشروعات المشتركة بقيمة 379.9 ألف ريال حيث حققت حصة قدرها 2.9 مليون مقارنة بـ2.52 مليون في عام 2023م.
4- احتساب مخصص خسائر ائتمانية بقيمة 2.127 مليون ريال مقارنة بـ583 ألف ريال في عام 2023.
5- احتساب انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية بقيمة 3.51 مليون ريال مقارنة برد انخفاض في عام 2023م بقيمة 2.41 مليون ريال.
6-ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة لزيادة تكلفة الاستشارات المهنية الخاصة بملف انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي.
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