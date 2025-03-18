الاقتصاد

«دله الصحية»: توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«دله الصحية»: توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ50.598 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 101.197 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-08 الموافق 2025-04-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-22 الموافق 2025-04-20.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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