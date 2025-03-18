شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية»: توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ50.598 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 101.197 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-08 الموافق 2025-04-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-22 الموافق 2025-04-20.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ50.598 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 101.197 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-08 الموافق 2025-04-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-22 الموافق 2025-04-20.