شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مجموعة فتيحي» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ (22-04-2025م)، ومدتها 3 سنوات ميلادية، وتنتهي بتاريخ 21-04-2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد فتيحي، عمر الحميدان، د. إبراهيم المدهون، د. إبراهيم باداود، بيان فقيه، د. سهيل قاضي، د. عدنان صوفي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ (22-04-2025م)، ومدتها 3 سنوات ميلادية، وتنتهي بتاريخ 21-04-2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد فتيحي، عمر الحميدان، د. إبراهيم المدهون، د. إبراهيم باداود، بيان فقيه، د. سهيل قاضي، د. عدنان صوفي.