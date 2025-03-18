شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «مدينة المعرفة» 54% إلى 20.9 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في عام 2024 بنسبة 54% إلى 20.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ45.6 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض في صافي الخسارة خلال السنة الحالية مقارنة مع العام الماضي إلى الارتفاع في المبيعات المحققة، وإلى البدء ببيع وحدات لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة بالإضافة إلى بيع قطع أراض، مما نتج عنه انخفاض في صافي الخسارة.