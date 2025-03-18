الاقتصاد

تراجع خسائر «مدينة المعرفة» 54% إلى 20.9 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع خسائر «مدينة المعرفة» 54% إلى 20.9 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في عام 2024 بنسبة 54% إلى 20.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ45.6 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود الانخفاض في صافي الخسارة خلال السنة الحالية مقارنة مع العام الماضي إلى الارتفاع في المبيعات المحققة، وإلى البدء ببيع وحدات لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة بالإضافة إلى بيع قطع أراض، مما نتج عنه انخفاض في صافي الخسارة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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