شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «علم» توافق على الاستحواذ على حصص صندوق الاستثمارات العامة في «ثقة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عِلم لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على الترخيص بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة رائد إسماعيل وعبد الله السالم في الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عِلم وصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في اتفاقية بيع وشراء الحصص التي تم إبرامها بين شركة عِلم وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 21-07-1446هـ الموافق 21-01-2025م ـ بشأن استحواذ شركة عِلم على جميع حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وسيكون المقابل المالي لصفقة الاستحواذ مبلغ نقدي وقدره 3.4 مليار ريال دون أي شروط تفضيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على الترخيص بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة رائد إسماعيل وعبد الله السالم في الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عِلم وصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في اتفاقية بيع وشراء الحصص التي تم إبرامها بين شركة عِلم وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 21-07-1446هـ الموافق 21-01-2025م ـ بشأن استحواذ شركة عِلم على جميع حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وسيكون المقابل المالي لصفقة الاستحواذ مبلغ نقدي وقدره 3.4 مليار ريال دون أي شروط تفضيلية.