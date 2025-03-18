الاقتصاد

عمومية «علم» توافق على الاستحواذ على حصص صندوق الاستثمارات العامة في «ثقة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «علم» توافق على الاستحواذ على حصص صندوق الاستثمارات العامة في «ثقة»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عِلم لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على الترخيص بالمصلحة غير المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة رائد إسماعيل وعبد الله السالم في الأعمال والعقود التي تمت بين شركة عِلم وصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في اتفاقية بيع وشراء الحصص التي تم إبرامها بين شركة عِلم وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 21-07-1446هـ الموافق 21-01-2025م ـ بشأن استحواذ شركة عِلم على جميع حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وسيكون المقابل المالي لصفقة الاستحواذ مبلغ نقدي وقدره 3.4 مليار ريال دون أي شروط تفضيلية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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