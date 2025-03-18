شكرا لقرائتكم خبر عن «سال» توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية في «فالكون سيتي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية تمهيدية مع شركة صلة لاستئجار أرض بمساحة 1,561,965 متر مربع في فالكون سيتي بشمال الرياض لبناء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تتضمن: استئجار سال أرض بمساحة 1,561,965 متر مربع في فالكون سيتي من شركة صلة والواقع بمنطقة ملهم شمال مدينة الرياض وذلك لبناء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية لغرض تنفيذ مشاريع وخدمات سال اللوجستية لمدة 30 سنة قابلة للتمديد إلى 15 سنة إضافية باتفاق الطرفين مع فترة سماح تمتد لـ 3 سنوات.
وأشارت إلى أن سال ستدفع قيمة الإيجار (16 ريالا) لكل متر مربع من المنطقة مع احتساب معدل تضخم سنوي قدره واحد ونصف بالمائة (1.5٪) طوال مدة الإيجار بعد انتهاء فترة السماح.
وتوافق سال على أن تدفع لشركة صلة رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 25 مليون ريال لمرة واحدة عند توقيع الاتفاقية النهائية وتكون هذه الرسوم مخصصة للكهرباء وتمهيد الطرق وتكاليف البنية التحتية ذات الصلة.
وتسري الاتفاقية لمدة 30 سنة قابلة للتمديد إلى 15 سنة إضافية باتفاق الطرفين مع فترة سماح 3 سنوات تبدأ من تاريخ التسليم أو من تاريخ إشعار شركة صلة لشركة سال بأشعار مدته شهر بإمكانية تسليم الأرض أيهما لاحق.
ويلتزم الطرفين بالعمل على إتمام الاتفاقية النهائية خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية المبدئية مع الالتزام بالتفاصيل المالية المذكورة أعلاه.
ويتم الاتفاق على تاريخ تسليم الأرض لسال بعد إتمام توقيع الاتفاقية النهائية.
وتخطط سال لبناء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية في فالكون سيتي والواقع بمنطقة ملهم شمال الرياض لغرض تنفيذ مشاريع وخدمات سال اللوجستية.
وتنوي سال من خلال هذه الاتفاقية التوسع في نطاق عملياتها عن طريق تأسيس منطقة لوجستية والتي ستثمل مصدر إيراد جديد للشركة والمتوقع أن يظهر أثره في نتائجها المالية خلال السنوات القادمة عند اكتمال المشروع وتشغيله.
ووقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية إطارية مع مركز برنامج شريك للحصول على الدعم لمشروع منطقة فالكون سيتي اللوجستية، والذي تم الإعلان عنه في 18/03/2025م.
وتحدد الاتفاقية معايير أهلية شركة سال وإمكانية طلب برامج التمكين لمشروع منطقة فالكون سيتي اللوجستية.
وتوضح الاتفاقية أهلية سال لاستيفاء شروط الحصول على برامج التمكين وفقاً لأحكام اتفاقية الدعم الإطارية.
وتنتهي التزامات الأهلية في 31 ديسمبر 2030، بينما لا يوجد أثر مالي على الأعمال الحالية والمشاريع الجارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تتضمن: استئجار سال أرض بمساحة 1,561,965 متر مربع في فالكون سيتي من شركة صلة والواقع بمنطقة ملهم شمال مدينة الرياض وذلك لبناء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية لغرض تنفيذ مشاريع وخدمات سال اللوجستية لمدة 30 سنة قابلة للتمديد إلى 15 سنة إضافية باتفاق الطرفين مع فترة سماح تمتد لـ 3 سنوات.
وأشارت إلى أن سال ستدفع قيمة الإيجار (16 ريالا) لكل متر مربع من المنطقة مع احتساب معدل تضخم سنوي قدره واحد ونصف بالمائة (1.5٪) طوال مدة الإيجار بعد انتهاء فترة السماح.
وتوافق سال على أن تدفع لشركة صلة رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 25 مليون ريال لمرة واحدة عند توقيع الاتفاقية النهائية وتكون هذه الرسوم مخصصة للكهرباء وتمهيد الطرق وتكاليف البنية التحتية ذات الصلة.
وتسري الاتفاقية لمدة 30 سنة قابلة للتمديد إلى 15 سنة إضافية باتفاق الطرفين مع فترة سماح 3 سنوات تبدأ من تاريخ التسليم أو من تاريخ إشعار شركة صلة لشركة سال بأشعار مدته شهر بإمكانية تسليم الأرض أيهما لاحق.
ويلتزم الطرفين بالعمل على إتمام الاتفاقية النهائية خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية المبدئية مع الالتزام بالتفاصيل المالية المذكورة أعلاه.
ويتم الاتفاق على تاريخ تسليم الأرض لسال بعد إتمام توقيع الاتفاقية النهائية.
وتخطط سال لبناء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية في فالكون سيتي والواقع بمنطقة ملهم شمال الرياض لغرض تنفيذ مشاريع وخدمات سال اللوجستية.
وتنوي سال من خلال هذه الاتفاقية التوسع في نطاق عملياتها عن طريق تأسيس منطقة لوجستية والتي ستثمل مصدر إيراد جديد للشركة والمتوقع أن يظهر أثره في نتائجها المالية خلال السنوات القادمة عند اكتمال المشروع وتشغيله.
ووقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية إطارية مع مركز برنامج شريك للحصول على الدعم لمشروع منطقة فالكون سيتي اللوجستية، والذي تم الإعلان عنه في 18/03/2025م.
وتحدد الاتفاقية معايير أهلية شركة سال وإمكانية طلب برامج التمكين لمشروع منطقة فالكون سيتي اللوجستية.
وتوضح الاتفاقية أهلية سال لاستيفاء شروط الحصول على برامج التمكين وفقاً لأحكام اتفاقية الدعم الإطارية.
وتنتهي التزامات الأهلية في 31 ديسمبر 2030، بينما لا يوجد أثر مالي على الأعمال الحالية والمشاريع الجارية.