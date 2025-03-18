شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18مارس 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ22.375 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الكويت:

- عيار 24 سجل 29.850 دينار

- عيار 22 سجل 27.350 دينار

- عيار 21 سجل 26.100 دينار

- عيار 18 سجل 22.375 دينار

- عيار 14 سجل 17.400 دينار

- عيار 12 سجل 14.925 دينار

- الاونصة 928.125 دينار

- الجنيه الذهب 208.875 دينار

- الأونصة بالدولار 3016.74 دولار

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.