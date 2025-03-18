شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يتفقد أعمال ترفيق الأراضي المضافة للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع ترفيق الأراضي والطرق بمنطقة "الأمل" سابقًا والمضافة للمدينة، وذلك في المجاورات (276م² و500 م²)، بهدف دفع العمل في ملف توفيق أوضاع المواطنين بتلك الأراضي.

تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت أهمية المتابعة المستمرة والدورية لأعمال المرافق في الأراضي المضافة للمدن الجديدة، وكذلك تسريع عملية تقنين أوضاع المواطنين بها.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ فرمة الطرق تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية لتسليم الأراضي للمواطنين قريبًا.

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع التأكيد على معايير الجودة في التنفيذ لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.

وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، أن الجهاز يعمل على تسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة حضارية وخدمات متكاملة للمواطنين، وفقًا لخطة التنمية والتوسع العمراني المستدام.