شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق حسن علام الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والطريق الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولو الجهاز، ليلاً مشروع تطوير وتوسعة طريق حسن علام "محور كليوباترا" الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والطريق الساحلي بطول (8 كم)، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد همام أعمال تركيب الكمرات الخرسانية للكوبري السطحي بالطريق الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والطريق الساحلي، وأكد أهمية سرعة إنجاز الأعمال للبدء في أعمال التخطيط والعلامات الإرشادية طبقاً للبرامج الزمنية والمواعيد المقررة.

وفي سياق متصل، قام المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بأحياء المدينة تضمنت المرور على الشوارع الداخلية لمراجعة موقف أعمال الصيانة الدورية، وأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، خلال المتابعة على تكثيف أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وزيادة زرع النخل وزرع الزهور بالجزيرة الوسطى للطرق، موجهاً بتواجد فرق صيانة إضافية فورية لتنفيذ مهامها بالحدائق.

وأوضح فضل أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال خطة الجهاز نحو تحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالى والحضاري.