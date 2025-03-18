شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروع "جنة" السكنى بمدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع جنة السكني بمدينة الشيخ زايد، يرافقه المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، والمشروعات.

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية والسكنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة بالمدن الجديدة.

استهل مسئولو الإسكان الجولة، بالوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات الداعمة للمشروعات السكنية بالمدينة، كما تم عرض معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة.

ثم تفقد مسئولو الإسكان مشروع "جنة 4" بمنطقة التوسعات بالمدينة، الذي يضم 34 عمارة حيث بلغ متوسط نسبة الإنجاز 90 % تقريبا، بجانب تفقد مشروع جنة 2 ومتابعة أعمال التنمية للمشروع.

وخلال الجولة، شدد المهندس كمال بهجات، على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، لضمان تسليم المشروعات وفق المخطط الزمني والاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.