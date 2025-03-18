الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 18-3-2025 أمام الجنيه المصرى

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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 18-3-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا بالبنوك المصرية العاملة  بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-3-2025، مسجلا فى البنك المركزي 65.43 جنيه للشراء، و65.62 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.22 جنيه للشراء، 65.61 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.22 جنيه للشراء.
65.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.22 جنيه للشراء.
65.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.43 جنيه للشراء.
65.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.44 جنيه للشراء.
 65.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.44 جنيه للشراء.
65.69 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.46 جنيه للشراء.
65.71 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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