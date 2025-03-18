سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 18-3-2025 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 18-3-2025، مسجلا فى البنك المركزي 65.43 جنيه للشراء، و65.62 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.22 جنيه للشراء، 65.61 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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