شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض مقترحا للمخطط الاستراتيجى لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة "دار الهندسة" للاستشارات، لاستعراض مقترح للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وناقش المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الرؤية المقترحة للمخطط الخاص بتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، متضمنًا الغرض من التنمية والفرص والمميزات بالمنطقة، وكذلك الطبيعة البيئية والإمكانات اللوجستية المتاحة بها، وغيرها من المقومات التي ستساعد فى تنمية تلك المنطقة الواعدة.

كما تطرق الاجتماع إلى الطابع المعماري المقترح والمناطق التي سيتضمنها المشروع مستغلًا الطبيعة البيئية للمنطقة الواقعة جنوب الطريق الساحلي الدولي، والتي من شأنها خلق مناطق ومشروعات متنوعة تضمنها هذا المخطط، وبه عدد من البحيرات لخلق مسطحات مائية بها.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هناك تصورا لخلق مجموعة من البحيرات بجنوب الطريق الدولى الساحلى، لتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق، فضلا عن جميع الأراضى التى تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالى الغربى، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضى.

وفي ختام الاجتماع وجه وزير الإسكان بالانتهاء من كافة الملاحظات التي تم التوافق عليها وإعداد المقترح النهائي لمخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، على أن يكون متضمنًا كافة التفاصيل الخاصة بالمقومات الاقتصادية للمنطقة وكافة التفاصيل الخاصة بمكونات هذا المخطط، مع مراعاة وجود التكامل بين المشروعات المنفذة.