شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ36.225 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 36.225 دينار

عيار 22 سجل 33.200 دينار

عيار 21 سجل 31.700 دينار

عيار 18 سجل 27.175 دينار

عيار 14 سجل 21.125 دينار

عيار 12 سجل 18.100 دينار

الاونصة1126.650 دينارالجنيه الذهب253.550 دينار

الأونصة بالدولار2996.43 دولار

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 12% هذا العام، مدفوعًا بعدم اليقين المحيط بـالجوانب الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يشير تدهور التوقعات المالية الأمريكية إلى زيادة محتملة في التضخم، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط.