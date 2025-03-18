شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 18-3-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة ، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصرى اليوم، وبذلك يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.83جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.92جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.92جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.80جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.



