شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى: دور هام لسوميد فى تأمين الإمدادات وتحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) يوم 15 مارس 2025 ،بتشريف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وممثلي المساهمين من مصر والدول العربية الشقيقة.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 مؤكداً على أن سوميد هى أحد نماذج الاستثمار العربي التى نفتخر بها.

وقد نجحت سوميد من خلال الإدارة الاستراتيجية الواعية والتخطيط المتقن والرؤية الاستثمارية في زيادة رأس المال المدفوع بمقدار 400 مليون دولار ليصل إلى 600 مليون دولار وتمكنت الشركة على مدار عمرها من تحقيق معدل استرداد لرأس المال بلغ 12.4 مرة.

وأشار المهندس محمد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن الشركة تمكنت خلال العام من تحقيق صافي ربح قدره 192 مليون دولار بمعدل عائد على رأس المال المدفوع 32.1%، كما أشار إلى تحقيق 8 ملايين ساعة تشغيل آمنة نتيجة لتطبيق كافة عناصر منظومة الصحة والسلامة المهنية وحرص الشركة الدائم على توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث والإصابات.

وأكد الوزير فى هذا الإطار على أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من أهم الأولويات ولها تأثير كبير على ضخ الاستثمارات كما أكد على أهمية دور سوميد في تأمين الإمدادات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتداول مصادر الطاقة مضيفاً أن أهمية سوميد لا تكمن فقط في المؤشرات والنتائج الاقتصادية ولكن أيضاً في تعزيز وتشجيع الاستثمارات الواعدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية.

تعد سوميد نموذجا ناجحا للإستثمار العربى المشترك على مدار أكثر من خمسين عاماً فيما تعمل علي الاستفادة من خبرة الشركاء واستغلالها لفتح آفاق جديدة للعمل.



