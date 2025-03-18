شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحمى أسرتك من مخاطر الحوادث والحريق والسطو؟.. تعرف على تأمين حماية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد تأمين حماية الأسرة عنصرًا أساسيًا فى التخطيط المالى للأسر، حيث يوفر شبكة أمان قوية تحمى أفراد العائلة من الأزمات المالية الناتجة عن الحوادث أو الظروف الطارئة.

وبحسب ما جاء فى نشرة الاتحاد المصر للتأمين "تأمين حماية الأسرة هو عقد بين المؤمن له (صاحب الوثيقة) وشركة التأمين، يهدف إلى توفير الحماية المالية للأسرة فى حالات الطوارئ مثل الوفاة و العجز والأمراض الخطيرة أو الحوادث. ولكى يكون هذا التأمين فعالاً وشاملاً، يجب أن يتضمن عدة عناصر أساسية."

فيما يلي شرح مفصل لعناصر تأمين حماية الأسرة:

1 . المؤمن له (صاحب الوثيقة)

هو الشخص الذي يقوم بشراء وثيقة التأمين ويقوم بدفع الأقساط بشكل منتظم عادةً ما يكون المؤمن له هو المعيل الرئيسي للأسرة.

دوره:

- دفع الأقساط الشهرية أو السنوية.

- الالتزام بشروط الوثيقة.

- إبلاغ شركة التأمين بأي تغييرات في الحالة الصحية أو المهنية.

2. المستفيدون

هم الأفراد الذين سيحصلون على مبلغ التأمين في حالة حدوث الخطر المؤمن ضده (مثل الوفاة أو العجز). عادةً ما يكون المستفيدون هم أفراد الأسرة (الزوجة، الأبناء، أو الوالدين).

دورهم:

- تقديم المطالبات لشركة التأمين في حالة حدوث الخطر.

- استلام مبلغ التأمين وفقًا لشروط الوثيقة.

3. مبلغ التأمين

هو المبلغ المالي الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمستفيدين في حالة حدوث الخطر المؤمن ضده حيث يتم تحديد هذا المبلغ عند شراء الوثيقة بناءً على احتياجات الأسرة وقدرة المؤمن له على دفع الأقساط.

عوامل تحديد مبلغ التأمين:

- دخل الأسرة ونفقاتها الشهرية.

- عدد أفراد الأسرة.

- 4. الأقساط

هي المبالغ المالية التي يدفعها المؤمن له لشركة التأمين بشكل دوري (شهري أو سنوي) للحفاظ على سريان الوثيقة.

عوامل تحديد الأقساط:

- عمر المؤمن له وحالته الصحية.

- مبلغ التأمين المطلوب.

- فترة التغطية التأمينية.

- نوع التغطيات الإضافية (مثل الأمراض الخطيرة أو الحوادث).

5. فترة التغطية التأمينية

هي المدة الزمنية التي تكون فيها الوثيقة سارية المفعول كما يمكن أن تكون لفترة محددة (مثلاً 10 أو 20 سنة) أو مدى الحياة.

أهميتها:

- تحديد الفترة التي تكون فيها الأسرة محمية.

- يتحدد على أساسها قيمة القسط.

التغطيات

1. تأمين المباني والممتلكات: تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمبنى المؤمن عليه نتيجة لمخاطر محددة، مثل:

الحريق والصواعق والانفجارات.

العواصف والرياح والفيضانات والزلازل.

الأفعال الضارة من قبل أطراف ثالثة.

الشغب والاضطرابات العمالية.

اندفاع المياه المفاجئ من مواسير المياه العذبة أو طفح خزانات المياه.

الخسائر الناتجة عن سقوط الطائرات أو أجزاء منها.

2. تأمين محتويات المسكن: يغطي هذا النوع من التأمين فقدان أو تلف محتويات المسكن نتيجة للمخاطر المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى:

السطو أو محاولة السرقة باستخدام العنف أو الكسر.

الاضطرابات المدنية.

3. تأمين الحوادث الشخصية: تلتزم شركة التأمين بدفع تعويض لورثة المؤمن له أو زوجه في حالة الوفاة نتيجة حادث مفاجئ يتسبب عن تعرضهما لقوة خارجية عنيفة وظاهرة ومستقلة بشرط أن تحدث الوفاة خلال ستة أشهر من وقوع الحادث.

4. تعويض الإيجار: في حالة تعرض المسكن لأضرار تجعله غير صالح للسكن، تلتزم شركة التأمين بدفع تعويض للمؤمن له عن:

قيمة الإيجار الفعلي لمسكن بديل أو فندق.

الإيجار الذي كان يدفعه المستأجر خلال الفترة اللازمة لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية.

5. المسؤولية المدنية تجاه المالك والغير:

تجاه المالك: إذا كان المسكن مؤجراً، تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن أي مسؤولية قانونية تجاه مالك المسكن نتيجة لأضرار محتويات المسكن.

تجاه الغير: تغطى الوثيقة المسؤولية المدنية للمؤمن له أو زوجه تجاه الغير (باستثناء أفراد الأسرة المقيمين معه) عن الحوادث التي تقع بسبب استعمال المسكن أو إيواء الحيوانات الأليفة، والتى قد تؤدى إلى إصابات جسمانية أو أضرار بممتلكاتهم.

الاستثناءات

هناك بعض الحالات التي لا تغطيها وثيقة تأمين حماية الأسرة، ومنها:

• الأضرار الناتجة عن الحرب أو الغزو أو الأعمال الحربية.

• الاضطرابات الشعبية والعصيان والثورات.

• المصادرة أو الأوامر الحكومية بهدم المباني.

• الخسائر أو الأضرار التبعية من أي نوع، إلا ما ورد في بند تعويض الإيجار.