شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل 68 ألف دولار فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

وتراجعت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة والتي سجلت نحو 68 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 303 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 235 ألف دولار.

وتعتبر واردات الهواتف المحمولة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 450 مليون و889 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 367 مليون و145 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 83 مليون و744 ألف دولار.

وفي ديسمبر الماضي رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي تراجعت وارداتها في، وجاء على رأس القائمة واردات مصر من منتجات البترول والتي انخفضت بنسبة بلغت 23.6%، يليها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة بلغت 12.9%.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة بلغت 22.3٪، وأخيرا واردات القمح والتي تراجعت بنسبة بلغت 14.9%.