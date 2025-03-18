شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 الجنيه الذهب بـ33760 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



- سعر الذهب اليوم

-سعر الذهب عيار 24 يسجل 4823 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 4220 جنيها

سعر الذهب عيار 18 يسجل 3617 جنيها

سعر الذهب عيار 14 يسجل 2813.25 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 33760 جنيها.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.