شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض2025.. ماذا حدث لأسعار النفط عالميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية،حيث سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 0.3% لخام برنت و 0.2% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وتضمنت أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط الخام الأتى..

استبعاد إمكانية سرعة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مما يعني استمرار العقوبات المفروضة على النفط الروسي لفترة طويلة.

قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة في إيران مع إعلان إنتهاء صلاحية ترخيص يسمح بمعاملات الطاقة مع المؤسسات المالية الروسية.

انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2024 بلغت حوالي 5.7 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع الطلب عليه إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي وهو نحو 9.2 مليون بي، مما يدعم التوقعات بزيادة الطلب الموسمي خلال فصل الربيع.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب أدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجل النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى، ويدعم الطلب.

أما العوامل الرئيسية التي حدث من ارتفاع أسعار النفط الخام فتضمنت الأتى ..

تزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات العالمية وتراجع الطلب على الطاقة، مع تصريح الرئيس الأمريكي بإمكانية فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم من كندا، وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 وهو 435.2 مليون برميل، تزامناً مع التراجع الملحوظ في الصادرات.

توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض العالمي من النفط في عام 2025 مع تصاعد التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على الطلب. والارتفاع المخطط في إنتاج مجموعة دول أوبك .

ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل بأعلى وتيرة شهرية لها منذ عام 1993، مما آثار المخاوف بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة.