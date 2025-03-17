شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 17-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 17-3-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وأسمنت سيناء، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمطورون العرب القابضة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وايه كابيتال القابضة، وجو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 7.04%، واستحوذت المؤسسات على 15.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 53.7 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 229.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 11080 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 6.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 45.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.255 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 101 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20.63%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.59%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.258 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.86%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.250 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 34.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.