شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مساء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 17-3-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.



واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.46 جنيه للشراء و50.56 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.46 جنيه 50.56 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع..

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.