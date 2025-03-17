شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "مواد البناء" بنسبة 4.1% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 4.1%، وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 0.6%، وزادت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، أعقبه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%.

وهبطت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، وانخفض قطاعا الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 7.04%، واستحوذت المؤسسات على 15.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 53.7 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 229.7 ألف جنيه، 30.2 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13839 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12326 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3356 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 11080 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة.