شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 17-3-2025 امام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقراءه اخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات اليوم الاثنين 17-3-2025 بالبنوك المصرية ، حيث سجل 50.52 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.46 جنيه للشراء و 50.56 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.46 جنيه 50.56 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.



