شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التأمين: فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الأكتوارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من دبلومة العلوم الأكتوارية مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى رفع المستوى الفني للخريجين، وذلك على هامش حفل الإفطار السنوى الذى نظمه الاتحاد الأحد الماضى، بحضور الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ولفيف من القيادات.

وأضاف بيان الاتحاد أنه "نظم اتحاد شركات التامين المصرية يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025 حفل إفطار رمضان السنوي بإحدى الفنادق بالقاهرة، بحضور الوزير الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك بحضور السادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتامين وقيادات سوق التامين المصري، وكذلك العديد من القيادات السابقة لسوق التامين المصري والعديد من ضيوف الاتحاد المصري للتامين من داخل وخارج مصر.

وقام علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، وأعرب عن فخره بإطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية مطلع عام 2024، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبتمويل مشترك من الاتحاد، وشركة Africa Re، وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن هذه الدبلومة تمثل فرصة متميزة للعاملين في شركات التأمين المصرية لاكتساب دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، بهدف تعزيز مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لاستكمال الدراسات اللازمة للحصول على زمالة جمعية الاكتواريين، من خلال مسارين رئيسيين:

المسار الأول دبلومة العلوم الاكتوارية، والمسار الثاني دبلومة الدراسات التأهيلية لزمالة جمعية الاكتواريين (SOA.

وأشار الزهيري إلى أن أكثر من 100 متقدم من العاملين بشركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية سجلوا للالتحاق بالدبلومة، وتم اختيار 50 منهم للانضمام إلى المسارات المختلفة.

وأضاف أن الدراسة استمرت على مدار العام، بإشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية.

كما أعرب عن سعادته بنجاح 12 طالبًا من أصل 19 في اجتياز المسار الأول، الموجه لغير المتخصصين في العلوم الاكتوارية، بينما تمكن ثلاثة طلاب من اجتياز الامتحان الأول والتسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA) ضمن المسار الثاني، رغم صعوبته.

وفي هذا السياق، أعلن الزهيري عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة، مع إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى رفع المستوى الفني للخريجين، حيث تشمل الشروط الجديدة:

1. اجتياز اختبار لغة إنجليزية معتمد من الجامعة الأمريكية، إلى جانب اختبار قدرات فنية تشرف عليه الجامعة الأمريكية كشرط أساسي للتقديم.

2. خضوع المتقدمين لمقابلة شخصية تُجريها لجنة متخصصة برئاسة معالي الوزير الدكتور محمد فريد، وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الخبرة الاكتوارية باتحاد شركات التأمين المصرية، والجامعة الأمريكية، لاختيار المرشحين الأنسب.

وأكد الزهيري أن التسجيل في الدبلومة لن يقتصر على العاملين بشركات التأمين فقط، بل سيتم فتح المجال أمام خريجي الجامعات، بما يسهم في ضخ كفاءات جديدة في قطاع التأمين.

وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رحب فيها بالسادة الحضور، وأعلن عن بعض الخطوات التي تتخذها الهيئة في سبيل تطوير عمل شركات التأمين وتعزيز كفاءة السوق.

كما شدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة ملحة لتمكين الشركات من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بطرق ميسرة وفعالة، وأكد أن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف حيث يساهم في تعزيز الشفافية، تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد الدكتور فريد على أهمية إنشاء إدارات اكتوارية متخصصة داخل شركات التأمين، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه النماذج والتقديرات الاكتوارية في تقييم المخاطر، وتسعير المنتجات التأمينية، وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.

كما أشار إلى أن التوسع في تأهيل الكوادر الاكتوارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير سوق التأمين المصري، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تخريج أعداد أكبر من الاكتواريين المؤهلين، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع.

واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الجهات التنظيمية، المؤسسات الأكاديمية، وشركات التأمين لتطوير القطاع، معربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تهدف إلى بناء متخصصين قادرين على مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين.

وتم تكريم الطلاب الذين اجتازوا الامتحان الأول وتمكنوا من التسجيل في جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA)، وذلك خلال حفل الإفطار، حيث شمل التكريم كلًا من:

1. الأستاذة رنا جمال – الهيئة العامة للرقابة المالية

2. الأستاذة عائشة محمد رجب – شركة أليانز

3. الأستاذ أحمد عادل حنفي – شركة QNB Life

كما شهد الحفل تكريم السيد حسين عطالله، العضو المنتدب السابق لشركة الوطنية للتأمين، تقديرًا لعطائه المتميز وإسهاماته في قطاع التأمين.