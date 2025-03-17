شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو» تتحول للربحية بـ15.11 مليون ريال بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) للربحية في عام 2024، مسجلة 15.11 مليون ريال، مقابل خسائر بـ24.17 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق أرباح للعام المالي 2024م مقارنة بخسائر للعام 2023م إلى:
1.انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع.
2. تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر في العام السابق.
3. ارتفاع إيرادات التمويل.
4. تضمن العام الحالي رد انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع مقابل تسجيل انخفاض في العام السابق.
علماً بانخفاض إيرادات النشاط، والإيرادات الأخرى وكذلك ارتفاع في مصروف الزكاة وتكاليف التمويل. بالإضافة إلى ارتفاع خسائر المشروع المشترك.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق أرباح للعام المالي 2024م مقارنة بخسائر للعام 2023م إلى:
1.انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع.
2. تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر في العام السابق.
3. ارتفاع إيرادات التمويل.
4. تضمن العام الحالي رد انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع مقابل تسجيل انخفاض في العام السابق.
علماً بانخفاض إيرادات النشاط، والإيرادات الأخرى وكذلك ارتفاع في مصروف الزكاة وتكاليف التمويل. بالإضافة إلى ارتفاع خسائر المشروع المشترك.