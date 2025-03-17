الاقتصاد

«سابتكو» تتحول للربحية بـ15.11 مليون ريال بنهاية 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سابتكو» تتحول للربحية بـ15.11 مليون ريال بنهاية 2024

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الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة للنقل الجماعي (سابتكو) للربحية في عام 2024، مسجلة 15.11 مليون ريال، مقابل خسائر بـ24.17 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق أرباح للعام المالي 2024م مقارنة بخسائر للعام 2023م إلى:
1.انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع.
2. تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر في العام السابق.
3. ارتفاع إيرادات التمويل.
4. تضمن العام الحالي رد انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع مقابل تسجيل انخفاض في العام السابق.
علماً بانخفاض إيرادات النشاط، والإيرادات الأخرى وكذلك ارتفاع في مصروف الزكاة وتكاليف التمويل. بالإضافة إلى ارتفاع خسائر المشروع المشترك.
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MO Nasa

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