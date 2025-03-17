الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 157 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 157 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت ينبع في عام 2024 بنسبة 31% إلى 157 مليون ريال، مقابل 120 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيراد المبيعات المحلية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وزيادة أرباح استثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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