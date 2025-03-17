شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 157 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت ينبع في عام 2024 بنسبة 31% إلى 157 مليون ريال، مقابل 120 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيراد المبيعات المحلية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وزيادة أرباح استثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيراد المبيعات المحلية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وزيادة أرباح استثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.