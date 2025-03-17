شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 157 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وزيادة أرباح استثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت ينبع في عام 2024 بنسبة 31% إلى 157 مليون ريال، مقابل 120 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيراد المبيعات المحلية.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وزيادة أرباح استثمارات بالقيمة العادلة على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.