شكرا لقرائتكم خبر عن «سابتكو»: تأسيس شركتين جديدتين للصيانة وتعليم القيادة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "شركة مرآب لصيانة السيارات" مملوكة للشركة بنسبة (100%).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعمل الشركة في مجال صيانة وإصلاح المركبات وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية سابتكو التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
ووافق المجلس على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للشركة بنسبة (100%) وتعمل في مجال تعليم القيادة وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعمل الشركة في مجال صيانة وإصلاح المركبات وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية سابتكو التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.
ووافق المجلس على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للشركة بنسبة (100%) وتعمل في مجال تعليم القيادة وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.