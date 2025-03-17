الاقتصاد

«المراعي» تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المراعي» تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراعي عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية، في الأردن، بسبب عوامل خارجة عن إرادة الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن البائع لم يتمكن من استيفاء بعض الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة.

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وأضافت أن شركة المراعي لا تزال منفتحة على استكشاف فرص التوسع في المستقبل، إدراكًا منها للأهمية الاستراتيجية في تعزيز العمليات الإقليمية والتوسع الجغرافي لخدمة المستهلكين في مختلف الأسواق.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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