شكرا لقرائتكم خبر عن «المراعي» تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

أخبار متعلقة «سدافكو»: توزيع 287.9 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين «الخريف» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ200 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراعي عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية، في الأردن، بسبب عوامل خارجة عن إرادة الشركة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن البائع لم يتمكن من استيفاء بعض الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة.وأضافت أن شركة المراعي لا تزال منفتحة على استكشاف فرص التوسع في المستقبل، إدراكًا منها للأهمية الاستراتيجية في تعزيز العمليات الإقليمية والتوسع الجغرافي لخدمة المستهلكين في مختلف الأسواق.