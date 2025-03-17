الاقتصاد

«سدافكو»: توزيع 287.9 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سدافكو»: توزيع 287.9 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ287.9 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 31.9 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 9 ريالات، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 90%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-19 الموافق 2025-03-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-12 الموافق 2025-04-10.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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