شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ200 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.