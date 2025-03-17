شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ200 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم، على تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات مصرفية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 200 مليون ريال، فيما تنتهي مدة التمويل في 31 ديسمبر المقبل.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع خطابات الضمانات، وخطابات الاعتمادات والقروض طويلة وقصيرة الآجل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 200 مليون ريال، فيما تنتهي مدة التمويل في 31 ديسمبر المقبل.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع خطابات الضمانات، وخطابات الاعتمادات والقروض طويلة وقصيرة الآجل.