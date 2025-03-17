الاقتصاد

«الخريف» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ200 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الخريف» تجدد اتفاقية تسهيلات بـ200 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، اليوم، على تجديد وزيادة اتفاقية التسهيلات مصرفية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 200 مليون ريال، فيما تنتهي مدة التمويل في 31 ديسمبر المقبل.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع خطابات الضمانات، وخطابات الاعتمادات والقروض طويلة وقصيرة الآجل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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