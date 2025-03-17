شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدواء» 12.4% إلى 370 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: التحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة في الأرباح التشغيلية مقدارها 47.4 مليون ريال وبنسبة (10.2%).

وارتفع صافي الربح في الربع الرابع 2024م بنسبة (12.4%) وبقيمة 11.5 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق 2023م، ليصل إلى 103.8 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 92.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في المبيعات، والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح مقدارها 57.5 مليون (10.9%) عن الربع المماثل من العام السابق 2023م، والتحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة في الأرباح التشغيلية مقدارها 12.7 مليون ريال وبنسبة (10%) عن الربع المماثل من العام السابق 2023م.

وارتفع صافي الربح في الربع الرابع 2024م بنسبة (38.3% ) وبقيمة 28.7 مليون ريال عن الربع السابق 2024م.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح بمقدار 12.4 مليون (2.2%) عن الربع السابق 2024م، والتحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة في الأرباح التشغيلية مقدارها 28.8 مليون ريال وبنسبة (26.2%) عن االربع السابق 2024م.

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الدواء للخدمات الطبية، في عام 2024 بنسبة 12.4% إلى 370 مليون ريال، مقابل 329.2 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة صافي ربح، نتيجة إلى النمو في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح مقداره 186.4 مليون ريال (9%) عن العام السابق 2023م.وتضمنت الأسباب: التحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة في الأرباح التشغيلية مقدارها 47.4 مليون ريال وبنسبة (10.2%).وارتفع صافي الربح في الربع الرابع 2024م بنسبة (12.4%) وبقيمة 11.5 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق 2023م، ليصل إلى 103.8 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 92.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في المبيعات، والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح مقدارها 57.5 مليون (10.9%) عن الربع المماثل من العام السابق 2023م، والتحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة في الأرباح التشغيلية مقدارها 12.7 مليون ريال وبنسبة (10%) عن الربع المماثل من العام السابق 2023م.وارتفع صافي الربح في الربع الرابع 2024م بنسبة (38.3% ) وبقيمة 28.7 مليون ريال عن الربع السابق 2024م.ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح بمقدار 12.4 مليون (2.2%) عن الربع السابق 2024م، والتحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة في الأرباح التشغيلية مقدارها 28.8 مليون ريال وبنسبة (26.2%) عن االربع السابق 2024م.